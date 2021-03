Hellas Verona, Andrea Gresele è stato dimesso dall’ospedale: il comunicato del club

Buonissime notizie in merito alle condizioni del giovane dell'Hellas Verona Andrea Gresele, rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno e caduto da un’altezza di quattro metri circa un mese fa. Il giocatore è infatti stato dimesso dall'ospedale, come comunicato dal club scaligero: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare che Andrea Gresele, dopo gli incoraggianti responsi della prima fase riabilitativa che non ha rilevato significativi deficit motori e cognitivi, è stato dimesso dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella per fare ritorno a casa, in famiglia. Il 18enne vicentino proseguirà a domicilio la convalescenza, cui seguiranno le fasi successive del percorso riabilitativo".