Hellas Verona, Gresele è uscito dal coma: non ci sono deficit agli arti superiori e inferiori

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Andrea Gresele, il difensore della Primavera dell'Hellas rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno e caduto da un’altezza di quattro metri lo scorso 8 febbraio. Il ragazzo è stato fatto uscire dal coma farmacologico in cui si trovava dopo l'operazione d'urgenza cui è stato sottoposto all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, per rimuovere un edema cerebrale. Andrea è orientato e sveglio, per quanto valutabile nelle prime ore post risveglio, non ci sono rilevanti deficit agli arti superiori e inferiori in atto. Il ragazzo rimarrà costantemente monitorato e nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione del suo quadro clinico.