Hellas Verona-Atalanta 0-1, mani in area di Dimarco e Malinovskyi spiazza Silvestri su Rigore

Al 33' l'Atalanta passa in vantaggio al Bentegodi! Calcio di rigore per l'Atalanta per il tocco di Dimarco in area gialloblu. Non ha dubbi Pairetto che fischia il penalty e permette a Malinovskyi di calciare contro Silvestri, che spiazza con un bel piattone sinistro.