Hellas Verona, Barak: "Sono contento, stiamo facendo bene. Noi sentiamo il calcio"

Antonin Barak, centrocampista dell'Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la vittoria degli scaligeri sul Parma: "E' una stagione bella per me, stiamo facendo tutti bene. Sono contento che la squadra faccia bene perché poi i singoli si esaltano. Sono contento di come stiamo lavorando, questo mi dà soddisfazione: è un bel gruppo ed è la nostra forza. Forse abbiamo speso meno rispetto ad altre squadre, ma noi abbiamo questa forza".

Ti piace il parallelo con il gol di Drogba?

"Eh mi piacerebbe segnare in finale di Champions League. Spero di poter raggiungere certi obiettivi, voglio migliorare sempre".

Avete tanta libertà a cetrocampo:

"Il mister dà tanta libertà in mezzo al campo, noi cambiamo ruoli continuamente. Davanti anche abbiamo libertà. Sentiamo il momento, cerchiamo di fare quello che vogliamo. Noi sentiamo il calcio sul momento, cerchiamo anche di divertire e di segnare tanti gol. Serve il cosiddetto timing, questo poi fa la differenza in Serie A: se non hai giocatori che sentono calcio, poi non arrivano occasioni per segnare".