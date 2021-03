Hellas Verona, Ceccherini: "Il terzo ko di fila ci butta giù. La sosta per tornare noi stessi"

Federico Ceccherini, difensore del Verona, ha parlato al termine della sconfitta subita in casa contro l'Atalanta: "È stata una partita dura, quando incontri l'Atalanta sai che giocano come noi a pressione e a uomo e loro sono stati bravi perché hanno vinto più scontri diretti creando di più - ha dichiarato ai canali ufficiali del club - Ci hanno messo in grande difficoltà e l'episodio del rigore gli ha spianato la strada e noi non siamo stati il solito Verona".

Eppure l'Atalanta non aveva avuto così tante occasioni

"Non abbiamo concesso tanto ma gli episodi li paghiamo. Ci sono dei momenti dove ci manca un po' di concentrazione e di cattiveria e quando succede prendiamo gol. Dobbiamo sfruttare la sosta per correggere questo tipo di errori".

La sosta arriva nel momento giusto?

"La terza sconfitta di fila e ci butta giù moralmente ma adesso c'è la sosta e possiamo tornare a lavorare per migliorare nei dettagli che adesso stiamo pagando. Ci sono stati diversi acciacchi che ci hanno condizionato ma speriamo di essere tutti a disposizione al rientro dalle Nazionale per dimostrare che siamo lo stesso Verona di inizio campionato".