Hellas Verona, D'Amico: "Mercato difficile, ma abbiamo bisogno di rinforzare la rosa"

vedi letture

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Tony D'Amico prima della sfida contro il Bologna non si è voluto sbottonare troppo sulla campagna acquisti del club: "Mercato complicato, difficile per tutti, ma abbiamo bisogno di rinforzare la rosa viste le tante assenze che ci stanno mandando in difficoltà soprattutto in mezzo al campo. Stiamo lavorando e cercando di individuare degli obiettivi che speriamo di riuscire a raggiungere da qui a inizio febbraio”.