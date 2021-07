Hellas Verona, domani i convocati e la partenza per il ritiro di Primiero

La nuova stagione dell'Hellas Verona sta per iniziare. Domani mattina verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro. In tarda mattinata seduta di allenamento a Peschiera, prima della partenza per il ritiro di Primiero.