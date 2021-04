Hellas Verona, Gunter: "Meritavamo punti dopo una prestazione così. Inter molto forte"

Il difensore dell'Hellas Verona Koray Gunter ha commentato così il match perso oggi dagli scaligeri sul campo dell'Inter: "La gara di oggi? Dispiace molto non aver raccolto punti dopo una prestazione di questo tipo - le dichiarazioni rilasciate a Verona Channel -. Anche perché, a mio parere, in molti momenti della gara abbiamo giocato meglio dell'Inter. Sono comunque orgoglioso del Verona di oggi e della prestazione messa in campo. Abbiamo fatto un buonissima partita anche oggi, ma stiamo vivendo un momento non fortunato e spesso il risultato non rispecchia le nostre gare. Dobbiamo continuare con questa mentalità e tenere alto il ritmo delle nostre partite: presto i risultati che meritiamo arriveranno".

E ancora: "È difficile giocare contro una squadra così forte, che difende e poi riparte, ma sono soddisfatto perché abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti, anche fisicamente. La prossima gara contro lo Spezia? Il nostro obiettivo è riconfermare la prestazione di oggi anche nelle prossime partite, continueremo ad allenarci per migliorare e ottenere i punti che sappiamo di meritare", riporta Hellasverona.it.