Hellas Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: out Buongiorno, Simeone preferito a Raspadori

Il debutto dell'Hellas Verona di Paolo Zanetti e quello del Napoli di Antonio Conte. Al Bentegodi alle 18:30 nella prima giornata di Serie A gli scaligeri, reduci da un altro mercato movimentato, ospitano gli azzurri, che vogliono dimenticare la disastrosa stagione scorsa e vogliono cominciare con il piede giusto il campionato che dovrà riportarli ai vertici. Sono note le formazioni ufficiali.

In casa Hellas Verona Paolo Zanetti lancia Tengstedt da punta nel suo 4-2-3-1, con Livramento, Kastanos e Lazovic alle sue spalle. In difesa Coppola e Dawidowicz in mezzo, con Tcatchoua e Frese sulle due corsie laterali. In mediana conferme per Serdar e Duda.

Antonio Conte, a differenza dell'esordio ufficiale in Coppa Italia col Modena, preferisce Simeone a Raspadori al centro dell'attacco. La notizia è anche il forfait di Buongiorno, alle prese con una distorsione alla caviglia: l'ex Torino non recupera, al suo posto c'è Juan Jesus, con Rrahmani in mezzo e Di Lorenzo braccetto. Mazzocchi titolare da quinto di destra, con Spinazzola dall'altro lato.

HELLAS VERONA: (4-2-3-1) Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Serdar, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Okou, Harroui, Dani Silva, Magnani, Suslov, Mosquera, Cisse, Corradi, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: Contini, Caprile, Cheddira, Marin, Olivera, Ngonge, Coli Saco, Iaccarino, Raspadori, Mezzoni

Allenatore: Antonio Conte.