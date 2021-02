Hellas Verona-Parma, le formazioni ufficiali: niente chance per Zirkzee, gioca Cornelius

Monday Night che vedrà protagoniste l'Hellas Verona e il Parma al Bentegodi. Juric deve fare a meno di Kalinic infortunato e si affida a due trequartisti alle spalle dell'unica punta e ultimo acquisto del mercato invernale Lasagna. Niente occasione dal primo minuto per Zirkzee in attacco, con D'Aversa che gli preferisce Cornelius. In difesa clamorosamente lasciato fuori Alves per Bani mentre in mediana c'è Grassi. Il tecnico dei ducali si dimostra "allergico" ai nuovi acquisti, visto che su 12 arrivi a gennaio, ne schiera solo due. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Cetin; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Lasagna.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Karamoh.