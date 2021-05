Hellas Verona, si allontana il riscatto di Ilic: valutazioni in corso da parte di Setti

vedi letture

Con l'addio di Ivan Juric e le future conseguenti scelte anche sul mercato, l'Hellas Verona si sta interrogando sul riscatto di Ivan Ilic. Per acquistarlo servirebbero 10 milioni di euro da versare nelle casse del Manchester City, un esborso importante in un momento come quello che sta attraversando il calcio mondiale. Meno probabile che Setti dia il via libera all'operazione, con il giocatore che dunque farebbe ritorno al Manchester City. A riportarlo è Il Corriere di Verona.