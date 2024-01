Ufficiale Hellas Verona, ufficiale anche l'arrivo di Reda Belahyane: il comunicato

Altro arrivo in casa Hellas Verona. Con un comunicato ufficiale il club scaligero ha annunciato l'acquisto di Reda Belahyane dal Nizza: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da OGC Nizza le prestazioni sportive del centrocampista francese Reda Belahyane.

Nato a Aubervilliers, nella regione dell'Île-de-France, l’1 giugno 2004, Belahyane muove i suoi primi passi calcistici in quattro società: Olympique Pantin, Aubervilliers, Red Star e Montfermeil.

Nel 2019 arriva la chiamata del Nizza e Belahyane si trasferisce in Costa Azzurra. Dopo essere stato aggregato al Settore Giovanile del Club, nella stagione 2021/22 gioca con il Nizza B, la seconda squadra della formazione francese, e nel campionato Championnat National 3 scende in campo in 24 occasioni segnando 1 gol.

La stagione successiva, la 2022/23, oltre alle 11 presenze e ai 2 gol segnati con la maglia del Nizza B, Belahyane viene convocato dalla Prima squadra e a fine campionato gioca 4 partite in Ligue 1 e 2 in Conference League. La partita d’esordio nel massimo campionato francese è contro l’Auxerre, gara che termina in parità con il risultato di 1-1.

Nel campionato in corso, con il Nizza, gioca una partita in campionato, contro il Rennes, e una partita in Coppa di Francia, anche in questo caso contro l’Auxerre.

Belahyane vanta anche 5 presenze con la maglia della Nazionale francese Under 18.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Reda, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".