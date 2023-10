Hernanes sulle ex: "Inter la più forte. La Juve doveva riprendersi, Lazio la più in difficoltà"

Hernanes, centrocampista dell'ASD Sale, squadra con la quale ha esordito e segnato oggi in Prima Categoria, è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport del campionato italiano e in particolare delle sue ex squadre: "L'Inter è la più forte che c'è in Italia, lo ha dimostrato con la finale di Champions e con i 2 trofei conquistati anno scorso, ora sta mantenendo lo stato di forma".

La Juventus e la Lazio come le vede?

"Dopo le difficoltà avute anno scorso, i bianconeri dovevano riprendersi e spero che piano piano si aggiustino cose. La Lazio è quella un po' più in difficoltà, vengono da un campionato importante, ora hanno iniziato un po' così. Un calciatore simile a me? Come caratteristiche dico Luis Alberto, mi ricorda nel tiro, lo trova subito. E riesce a far gol come facevo io".