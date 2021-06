Hickey piace al Celtic? Il terzino scozzese: "So dell'interesse, ma sono concentrato sul Bologna"

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo in Scozia di un nuovo tentativo del Celtic per Aaron Hickey, terzino del Bologna per il quale sarebbe pronto un ruolo da protagonista in patria. E il giovane scozzese ha commentato così le voci: "Sono pienamente consapevole del fatto che c'è questo interesse. So tutto ma in questo momento devo solo restare completamente concentrato sul Bologna", le parole riportate da glasgowlive.co.uk.