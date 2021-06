As - Incontro in Francia tra Roma e Real Madrid: si lavora ad uno scambio Mayoral-Spinazzola

Il Real Madrid irrompe in casa Roma e tenta di portare in Spagna Leonardo Spinazzola. Lo riporta AS, che racconta di un incontro nel sud della Francia tra un emissario della Roma, Davide Lippi, e l'ex ds del Lille Luis Campos e Ludovic Fattizzo, nomi accostati al club della capitale spagnola. Nel meeting si è parlato dell'esterno, che sta impressionando con la Nazionale dopo una grande stagione nella capitale, e di Borja Mayoral, per cui la Roma ha un'opzione di riscatto fissata a 20 milioni. Nella riunione si è parlato di un possibile scambio tra l'attaccante spagnolo e l'esterno ex Juventus.