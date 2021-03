I cambi, l'atteggiamento e tanto altro: ecco le accuse che da Napoli muovono a Gattuso

Gennaro Gattuso sempre più nel mirino della critica. Il Napoli ieri è inciampato nell'ennesimo risultato beffa della stagione, è passato in vantaggio al 90esimo con un rigore trasformato da Insigne eppure non è riuscito a tornare a casa con i tre punti. Ma è stato un 3-3 che, tutto sommato, ai partenopei può anche andare bene perché quando era in vantaggio il Sassuolo ha avuto a più riprese l'occasione di allungare, ha colpito due legni prima del gol di Di Lorenzo.

E da Napoli, all'indomani della sfida contro i neroverdi, le critiche sono incentrate proprio su questo aspetto.

Nelle sue pagelle, TuttoNapoli commenta le scelte di Gattuso di ieri con un 5 in pagella. Trovando più di tutto inspiegabile l'ingresso di Manolas fuori da tempo nel momento decisivo della partita. "Anche in caso di vittoria ci saremmo chiesti: dove può andare questa squadra che non sa fare nessuna fase di gioco? Entrando più nello specifico si potrebbe parlare anche dei cambi: Mertens 83 minuti in campo col Benevento a partita strafinita, oggi fuori (per stanchezza, immaginiamo) al 67'. E' una gestione corretta? Ed il paradosso potrebbe valere per tantissimi elementi. Per tanti giocatori spremuti rimasti in campo, c'è invece il cambio di Manolas (non per inserire un difensore in più o per un attaccante fermo senza forze), ma ruolo per ruolo di un centrale difensivo (come a Bergamo prima dell'angolo del gol) tra l'altro al rientro dopo un mese per andare sul centro-destra e portando Rrahmani sul centro-sinistro. Il tutto a 4 minuti dalla fine, nel momento caldo. Non è colpa di Gattuso l'episodio del rigore, ma è solo l'ennesima scelta senza alcun senso", si legge.

Il giornalista di fede partenopea Paolo Del Genio contesta invece il cambio di atteggiamento di una squadra che sembra ormai aver smarrito la sua vocazione offensiva: "Gattuso deve capire che questa squadra non sa gestire niente. Può produrre calcio di qualità, pensiamo solo agli esterni, Di Lorenzo, Ghoulam, poi Zielinski, Fabian, alti Insigne, Politano, poi rientrerà Lozano. Dobbiamo giocare un calcio di qualità, creando sempre palle gol, non sappiamo gestire! Neanche un 3-2 al 93' col pallone in mano, bisogna osare perché abbiamo le qualità tecniche per farlo! Abbiamo pareggiato col Sassuolo che non è quello di una volta, ce l'ha regalata e noi gliela abbiamo ridata! E' in condizione disastrose peggio di noi questo Sassuolo!"

Sulla stessa falsa riga anche il giornalista Umberto Chiariello, altro volto noto delle tv locali: "Il Sassuolo sta facendo malissimo, è precipitato negli ultimi mesi, mica è il Real Madrid! Sul 2-1 hanno preso due pali, ci ha fatto una faccia così!", ha detto a 'Canale 21'.

Insomma, le critiche sono tutte per Gattuso: per le sue scelte, per il suo modo di interpretare le partite. Critiche che vanno oltre l'attenuante comunque valida degli infortuni, ma che entrano nel merito di una gestione tecnica che a Napoli proprio non convince.