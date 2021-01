Chi può partire, Inter: chi può permettersi Eriksen? Pinamonti (per ora) è bloccato

vedi letture

E' Christian Eriksen il grande esubero di casa Inter in questa finestra di calciomercato. L'acquisto più importante del gennaio 2020 è, un anno dopo, il calciatore di cui liberarsi nel modo più indolore possibile. Non sarà semplice, anche perché l'Inter pagò 27 milioni di euro per acquistarlo dal Tottenham a sei mesi dalla scadenza del contratto e perché il danese, insieme a Lukaku, è il più pagato della rosa con uno stipendio da 7.5 milioni di euro netti a stagione. Chi può permetterselo? Potenzialmente più di qualche big, ma al momento sul piatto non ci sono ancora offerte concrete.

Detto che Matias Vecino resterà e che Radja Nainggolan è già andato via, l'altro giocatore che potrebbe lasciare l'Inter a titolo temporaneo per sei mesi è Andrea Pinamonti: al momento però Antonio Conte - senza rassicurazioni sul suo sostituto - non ha dato il suo ok per la cessione al Benevento del centravanti classe '99.