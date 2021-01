Chi può partire, Sassuolo: una cessione già definita. Scamacca un capitolo a parte

A gennaio, il Sassuolo non cede i suoi big. È un mantra nonché un motivo di vanto per la dirigenza neroverde, che sul mercato di riparazione quasi mai si è privata di un pezzo da novanta. Così, anche quest’anno gli emiliani hanno spento sul nascere qualsiasi velleità delle altre sui propri gioielli, a partire da Caputo che a inizio mese ha trovato l’intesa per il rinnovo del contratto. Ciò non toglie che qualche cessione ci sarà, anche imminente.

Ricci al Monza, due cedibili. La prima uscita sarà quella di Federico Ricci: l’esterno offensivo, soltanto tre minuti in campo in questa Serie A, ha svolto questa mattina le visite mediche di rito col Monza, dove approda in prestito. Poi, la società valuterà offerte per Nicolas Schiappacasse e Mehdi Bourabia, con motivazioni diverse: l’argentino ha bisogno di trovare la continuità che in Emilia non gli può essere garantita, mentre il marocchino ha avuto sì spazio ma non è un titolarissimo di De Zerbi. Di recente ha bussato il Cagliari: se son rose fioriranno.

Scamacca, un capitolo a parte. Perché qui parliamo di un potenziale gioiello, ma che non gioca al Sassuolo. E quindi il club sta valutando le offensive nei confronti del giovane centravanti, in prestito al Genoa. C’è la Juventus in prima fila, ma nelle ultime ore Carnevali è stato chiarissimo: in prestito, Gianluca Scamacca non parte. Così le due stanno ragionando dell’obbligo di riscatto (alla Morata, per intendersi), che il Sassuolo vuole attorno ai 20/25 milioni di euro. In alternativa, piacciono diversi giocatori in orbita bianconera, a partire dal promettente difensore centrale Radu Dragusin.