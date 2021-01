Chi può partire, Spezia: Mora verso la SPAL. Incognite Ramos e Galabinov

Operazione sfoltimento. Tra acquisti non perfettamente ambientati e qualche giocatore che nelle dinamiche di Vincenzo Italiano non troverebbe il giusto spazio, lo Spezia ha salutato da poco Bartolomei (passato alla Cremonese) ma potrebbe completare il proprio mercato in uscita con altre cessioni. La prossima dovrebbe essere quella di Luca Mora: il centrocampista centrale è richiesto da tempo dalla SPAL e dovrebbe tornare a vestire la casacca dagli estensi.

Verso la B, incognita Galabinov. In serie cadetta dovrebbe andare anche Giuseppe Mastinu: nel mirino di Vincenza e Virtus Entella (con il club di Chiavari in pole). Non è andato benissimo l’ambientamento di Jacopo Sala, primo rinforzo estivo e fin qui soltanto sei presenze in questo campionato di Serie A. Due situazioni da approfondire: Juan Ramos piace in B e i liguri avevano aperto al prestito, ma nelle ultime uscite la società ci ha puntato nuovamente. Discorso simile per Andrej Galabinov, tre gol in tre partite ma assente per un lungo periodo. Gli interessamenti non mancano, non è però scontato che lasci La Spezia in questa sessione.