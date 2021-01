Chi può partire, Torino: un caso dal passato, Meité al Milan e i due Simoni in bilico

Un caso dal passato, il Milan che bussa alla porta e l’occasione di cambiare l’attacco. È questo il quadro complessivo del mercato del Torino, per quel che riguarda le possibili cessioni di questo gennaio. Si parte dall’affare a tinte rossonero: Soualiho Meité è molto vicino all’approdo al Milan nell’ambito di un affare da circa 10 milioni di euro complessivi, anche se i due club stanno ancora lavorando sulla formula. Il caso è ovviamente quello di Nicholas N’Koulou: per ora è ancora granata, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2021. Il rinnovo sembra lontano, gli interessamenti ci sono stati (Lazio e più di recente Bologna), al Toro conviene fare cassa per evitare un addio a introito zero tra pochi mesi.

Cambiare l’attacco. Il prossimo passaggio può essere la cessione di Simone Edera: l’esterno offensivo piace alla Stella Rossa. Poi da capire il futuro dei due Simone, Zaza e Verdi: non sono direttamente sul mercato, ma il Toro ascolterà eventuali proposte, soprattutto nell’ambito di potenziali scambi per cambiare le carte in mano a Giampaolo lì davanti. Per entrambi ha bussato alla porta il Parma, Zaza piace anche in Turchia, al Bologna e nelle ultime ore si è fatta avanti l’ipotesi di uno scambio col Sassuolo per portare Defrel all’ombra della Mole.