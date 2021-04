Corriere dello Sport contro Orsato: "Pecca di presunzione. Fisicamente non al top"

vedi letture

Durissima la moviola del Corriere dello Sport dopo Lazio-Milan e in seguito all'errore di Orsato di convalidare il raddoppio biancoceleste nonostante l'evidente fallo commesso da Leiva su Calhanoglu a inizio azione. "Difficile trovare una spiegazione che non sia la presunzione" scrive il quotidiano, che poi rincara la dose scrivendo che il fischietto di Schio "fisicamente è stato visto meglio in altre occasioni". Il direttore di gara, andando a rivedere al Var l'episodio senza annullare la rete, non solo ha fatto infuriare Pioli, ma avrebbe anche fatto arrabbiare molto l'AIA. Il voto è un netto 4,5, mentre a Mazzoleni, assistente al Var che aveva richiamato Orsato in occasione del gol, viene dato un 6,5 visto che "il suo l'aveva fatto".