Corriere.it: per il Fondo saudita, acquistare l'Inter non è più un'opzione

vedi letture

Secondo quanto riporta Corriere.it, le indiscrezioni riguardanti l'incontro tra emissari del Fondo d'Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita e advisor dell'Inter sarebbe antecedente al riaccendersi e poi alla definizione tra PIF e Newcastle United. Il giornale nella sua edizione spiega che "secondo quanto risulta l’opzione Inter per i sauditi non sarebbe più sul tavolo. Anche se da qui a giugno 2022 qualcosa dovrà muoversi nell’assetto proprietario dell’Inter, in fortissima perdita di bilancio che Suning non è più in grado di ripianare. Non è la prima volta di indiscrezioni su una possibile cessione della società nerazzurra. Nei mesi scorsi si parlava di un accordo trovato tra Suning e Bc Partners per la cessione delle quote di maggioranza del club nerazzurro per 800 milioni di euro. Offerta poi rifiutata dalla proprietà cinese".