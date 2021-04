Corriere.it sul nuovo caso di razzismo in Spagna: "Diakhaby insultato, il Valencia lascia il campo"

"Razzismo, il Valencia lascia il campo: 'Diakhaby insultato da Cala'". La prima notizia calcistica che troviamo nella homepage del Corriere della Sera, questa mattina, è dedicata alle polemiche di Cadice-Valencia nella giornata di ieri. "Secondo il Valencia - si legge - il difensore ha rivolto insulti razzisti al 24enne francese: l'arbitro però non sente nulla. La partita viene sospesa per 30 minuti, poi si torna in campo senza Diakhaby". E il risultato finale vede gli andalusi imporsi sui pipistrelli per 2-1.