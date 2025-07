Ufficiale Athletic Bilbao, il portiere Agirrezabala va in prestito con diritto di riscatto al Valencia

Julen Agirrezabala lascia in prestito con diritto di riscatto l’Athletic Bilbao, accasandosi al Valencia. Di seguito il comunicato:

Julen Agirrezabala in prestito al Valencia CF

Il contratto di prestito prevede un corrispettivo e un'opzione di acquisto non vincolante.

L'Athletic Club e il Valencia CF hanno raggiunto un accordo per il prestito del portiere Julen Agirrezabala al Mestalla per la prossima stagione.

Il prestito prevede un compenso economico, oltre a una retribuzione variabile per le prestazioni. Il Valencia CF ha un'opzione di acquisto non vincolante al termine del prestito.

Julen Agirrezabala (24 anni), con un contratto fino al 30 giugno 2027 con l'Athletic Club, arriva con 65 presenze all'attivo (29 nella scorsa stagione) e un'enorme esperienza accumulata in Copa del Rey, dove è stato decisivo, e nell'ultima Europa League, dove ha raggiunto le semifinali.