Derby Scudetto -1 - Il calendario dell'Inter fino alla sosta: tante gare da vincere e ostacolo Dea

Mancano poche ore al derby Scudetto, quello che potrebbe dare un indirizzo un po' più preciso alla stagione in corso. Anche se evidentemente è presto per giudizi definitivi e previsioni avventate, sebbene un successo dell'Inter farebbe pendere la bilancia dalla parte nerazzurra. Qualche spunto in più, ad ogni modo, potrà essere tratto alla fine del tour de force che inizia oggi e che per i nerazzurri si concluderà domenica 21 marzo, ovvero l'ultima giornata prima della pausa per le nazionali (con ripresa fissata il 3 aprile). Questo il calendario dell'Inter di Antonio Conte fino alla pausa:

- domenica 21 febbraio Milan-Inter

- domenica 28 febbraio Inter-Genoa

- Mercoledì 3 marzo Parma-Inter

- lunedì 8 marzo Inter-Atalanta

- domenica 14 marzo Torino-Inter

- sabato 20 marzo Inter-Sassuolo