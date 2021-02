Derby Scudetto - Ultime di formazione: Pioli sceglie Rebic, Conte ancora con Eriksen dal 1'

Milan-Inter sarà l'ennesimo confronto tra Stefano Pioli e Antonio Conte e tanto si deciderà anche con le scelte di formazione che faranno i due allenatori. Il tecnico rossonero può contare su tutta la rosa, eccezion fatta per Bennacer e Mandzukic. Al loro posto giocheranno Tonali e Rebic, favorito su Leao. Per il resto Saelemaekers ha vinto il ballottaggio con Castillejo. In difesa si rivedrà Calabria dopo due gare d'assenza. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

In casa Inter. Dall'altro lato Conte in conferenza stampa ha fatto sapere di avere tre dubbi di formazione, anche se in campo nella rifinitura di ieri non si sono visti. Pur avendo recuperato e convocato Vidal, il manager salentino dovrebbe puntare su Eriksen a centrocampo con Barella e Brozovic. Scontata la conferma del blocco difensivo, mentre sugli esterni ci saranno Hakimi e Perisic. L'unico assente è Sensi. Inamovibile in attacco la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

