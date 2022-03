I due punti persi a Salerno un rimpianto? Pioli: "Sarà un'altalena da qui alla fine, lotteremo"

La vittoria netta ottenuta ieri dall'Inter contro la Salernitana aumenta i rimpianti del Milan per i due punti lasciati per strada all'Arechi. Stefano Pioli però non fa drammi. "Da qui al 22 maggio mancano 33 punti, sarà una continua altalena e nessuno vorrà scendere. Noi dobbiamo rimanerci sopra per lottare fino alla fine con le altre formazioni di vertice".