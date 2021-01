Due settimane alla fine del mercato - Anche Fonseca è convinto: El Shaarawy priorità della Roma

Il futuro di Stephan El Shaarawy non è ancora stato scritto. Di certo c’è che il Faraone vorrebbe lasciare la Cina per tornare in Italia e giocarsi le proprie chance di convincere Mancini a puntare anche su di lui per l’Europeo. Ma le difficoltà non mancano. Fin dalle prime battute di mercato la Roma è sembrata la squadra più convinta, nonché la più vicina. Ma la quadra non è ancora stata trovata, soprattutto a livello economico. Tralasciando l’alto ingaggio percepito da El Shaarawy in Cina, c’è da capire se e quanto la situazione con la Shanghai Shenhua possa sbloccarsi. Il club cinese non pare intenzionato a lasciarlo partire in prestito gratuito, l’entourage del giocatore sta lavorando proprio in tal senso e chissà che non possa arrivare la rescissione per poi scegliere liberamente. In questo caso, la Roma potrebbe davvero accelerare anche perché, notizia di queste ore, anche il tecnico Paulo Fonseca si è convinto a puntare sul cavallo di ritorno piuttosto che su Bernard. L'eventuale arrivo di El Shaarawy a Trigoria sbarrerebbe la strada al Papu Gomez, che comunque lascerà Bergamo. E a quel punto, nel caso in cui la Roma non dovesse chiudere, potrebbe diventare proprio l'Atalanta una seria candidata per El Shaarawy.