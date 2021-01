Due settimane alla fine del mercato - Gattuso è stato chiaro. Llorente (per ora) resta a Napoli

vedi letture

“In attacco in questo momento non siamo messi benissimo, Llorente per il momento resta qui”. Per il momento. Gennaro Gattuso è stato chiaro nelle scorse ore, vista la situazione fra Covid e infortuni il centravanti basco è pedina importante per l’attacco del Napoli. Ma fra qualche giorno lo scenario sarà molto probabilmente diverso. E Fernando Llorente potrebbe davvero lasciare Napoli. Anche se la destinazione futura (e ancora ipotetica) non è emersa con chiarezza: perché Llorente piace a tanti, ma l’impressione è che per nessuno rappresenti una primissima scelta. La Juventus un pensierino ce l’ha fatto ma Paratici ha altri nomi in lista prima del suo. La Fiorentina è un’idea ventilata ma anche in questo caso non sono da registrare svolte. E così sullo sfondo resta sempre quell’Athletic Bilbao che regalò Llorente al grande calcio. Il richiamo di casa è sempre molto forte per i calciatori baschi, ma ovviamente molto dipenderà dalle offerte e dai progetti sportivi che il giocatore avrà sul piatto al momento della scelta…