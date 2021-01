Due settimane alla fine del mercato - Il Benevento c'è, l'Inter non molla: il punto su Pinamonti

Alla fine dei giochi, ovvero dal 2 febbraio, la quarta punta dell’Inter potrebbe essere ancora Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99, visto il pochissimo spazio trovato in questa prima parte di stagione, sembrava un sicuro partente di casa nerazzurra. La difficile situazione finanziaria della società di Suning, però, potrebbe consigliare una permanenza. In attesa di sviluppi, possibili e per certi versi attesi dal diretto interessato, l’Inter ha bloccato la partenza del giocatore per volere di Antonio Conte. Il via libera, nel caso, arriverà solo dopo che Marotta e Ausilio avranno trovato il giocatore da far entrare al suo posto. A quel punto, Pinamonti potrebbe esser liberato per una nuova avventura. E in tal senso in primissima fila resta il Benevento che oramai da settimane è in pressing sull’Inter. Le altre ipotesi? In Serie A si sono mosse Parma e Bologna, mentre dall’estero è arrivato l’interessamento dell’Eintracht Francoforte anche se in questo caso l’arrivo di Jovic dal Real Madrid potrebbe aver chiuso definitivamente gli spazi.