"I duelli? Basta che vinciamo con l'Inghilterra", così Chiellini si carica in vista della finale

"La panchina dell'Inghilterra, in attacco, poteva arriva in finale. Hanno dei giocatori straordinari. Cercheremo di portarli dove le nostre caratteristiche riescono a limitarli. Per fortuna è un gioco di squadra, non è importante se Chiellini e Bonucci vincono contro Kane e Sterling, ma è importante che l'Italia vinca con l'Inghilterra". Cosi il capitano azzurro Giorgio Chiellini intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inghilterra

Guarda il video in calce con le parole di Chiellini!