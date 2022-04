Fichajes - Juventus, anche la Roma si muove per Dybala a parametro zero: sfida a Inter e Atletico

vedi letture

Sulle orme di Paulo Dybala ci sarebbe anche la Roma. A scriverlo in queste ore è il portale spagnolo Fichajes, secondo il quale i giallorossi si sarebbero uniti alla corsa che porta alla Joya (13 gol e 6 assist in 33 presenze stagionali quest'anno).

L'attaccante argentino, come noto, lascerà la Juventus a parametro zero il prossimo 30 giugno e sarà quindi libero di accasarsi altrove. In Serie A c'è da tempo l'Inter, in Liga l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e non mancano gli estimatori neanche in Premier League. Ma a questa lista di club - sottolineano in Spagna - sembra volersi aggiungere anche la Roma di Mourinho.