I gallesi s'inginocchiano, lo fanno solo 5 azzurri. Nessun caso: ha colto alla sprovvista l'Italia

vedi letture

L'inizio della gara tra Italia e Galles si è aperta coi giocatori gallesi che s'inginocchiano, nell'oramai celebre protesta contro il razzismo, e quelli dell'Italia che battono il calcio d'inizio. Una volta inginocchiatisi i gallesi, allora subito 5 azzurri, tra cui Belotti, Bernardeschi e Pessina, Emerson e Jorginho, gli altri no. La palla è tornata a centrocampo e si è battuto nuovamente il calcio d'inizio.

Nessun caso, però: il gesto non era stato discusso prima della partita e, come ha detto Bonucci negli scorsi giorni, non sono arrivate comunicazioni a riguardo su proteste collettive. E' stato un gesto che l'Italia condivide ma che ha preso alla sprovvista il gruppo azzurro che non ne aveva parlato e non si era preparato per unirsi, condividendola, al knee gallese.