Gli italiani in Nazionale - Napoli, Roma e Lazio: Muriqi e Villar a segno, 93' per Mertens

vedi letture

Sono cominciate le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Ieri si sono disputate le prime partite, che hanno già dato interessanti indicazioni. In grande spolvero subito gli "italiani", grandi protagonisti con gol e assist. Vediamo come sono andati i giocatori di Napoli, Roma e Lazio, che sono in lotta per l'Europa.

Dries Mertens è l'unico giocatore del Napoli sceso in campo. Titolare nel Belgio, ha contribuito alla vittoria in rimonta sul Galles con alcune ottime giocate. La Bosnia di Edin Dzeko non è andata oltre il 2-2 in Finlandia, nonostante l'attaccante giallorosso sia rimasto in campo per tutta la partita, mentre Gonzalo Villar ha trovato la rete nel 3-0 rifilato dalla Spagna U21 ai pari età sloveni. Sulla sponda biancoceleste del Tevere, invece, fa festa Vedat Muriqi, a segno nell'amichevole tra Kosovo e Lituania. Adam Marusic titolare nel Montenegro che ha vinto in Lettonia, mentre Sergej Milinkovic-Savic non è sceso in campo contro l'Irlanda.