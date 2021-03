Gli italiani in Nazionale - Per Dezko assist in Finlandia e poi tribuna. Mercoledì il big match

Titolare, in campo per 90 minuti e autore di un assist nel 2-2 della sua Bosnia in Finlandia, nella prima sfida valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, l'ariete giallorosso Edin Dzeko ha invece saltato l'amichevole contro il Costa Rica accomodandosi in tribuna con l'amico Miralem Pjanic. I due sono rimasti semplicemente a riposo, in attesa del secondo impegno in vista di Qatar 2022 di mercoledì contro la Francia.

Finlandia-Bosnia 2-2: 90 minuti con assist

Bosnia-Costa Rica (amichevole): tribuna