Hey Jude! Bellingham trascina il Borussia Dortmund alla rimonta: 1-0 sul City al 45'

Il Borussia Dortmund ci crede e tiene vive le speranze del Muro Giallo che non c’è. I tedeschi chiudono in vantaggio il primo tempo sul Manchester City, 1-0. Lo fanno grazie a un gol dell’assoluto protagonista di questo doppio confronto, Jude Bellingham: 17 anni e 289 giorni, si era visto annullare una rete regolare all’andata. Ne segna una bellissima e per ora decisiva al quarto d’ora. Quella che varrebbe, mentre le squadre rientrano negli spogliatoi e quindi mancano 45 minuti, il quinto anno di fila senza semifinali in Champions per Guardiola.

BELLINGHAM EROICO ANCHE IN DIFESA - Gli inglesi, come nelle ultime uscite gli è capitato, commettono il peccato capitale di costruire una mole impressionante di gioco senza però riuscire a concretizzarlo. In avvio di gara, l’imperativo categorico del BVB è chiaro: prima non prenderle, perché una rete subita renderebbe tutto quasi impossibile. Quella di Bellingham cambia la serata e costringe le due squadre ad aprirsi, soprattuto il City che parte testa bassa all’attacco. Al 25’ la traversa grazia Morey, che lascia un pallone comodo e ingenuo a De Bruyne: il belga fa vibrare la porta alle spalle di Hitz. Bellingham ancora decisivo alla mezz’ora, quando Mahrez irrompe in area tedesca e colpisce a botta sicura: l’inglese salva a portiere battuto. Il City continua il proprio forcing, ma il risultato per ora tiene. Partita bellissima, ancora un tempo per scoprire chi affronterà il Paris Saint-Germain in semifinale.