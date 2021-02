I volti nuovi: alla scoperta di Antov. Un giovane-vecchio che ricorda Skriniar per il Bologna

vedi letture

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

E' stato uno degli ultimissimi colpi di mercato della sessione invernale, Valentin Antov al Bologna. Classe 2000, quella che ha portato il bulgaro alla corte di Sinisa Mihajlovic è stata una trattativa lampo che ha sbaragliato la concorrenza italiana ed estera: su Antov infatti c'erano gli occhi di molti club, Roma e Arsenal su tutti. Ma il Bologna ha anticipato i tempi e si è regalato un colpo per il presente e il futuro. Prestito per 6 mesi con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni la formula pattuita col CSKA Sofia.

Record di precocità e paragoni ingombranti - Difensore centrale che fa della forza fisica e dell'aggressività le sue principali peculiarità, ha esordito in prima squadra al CSKA a 15 anni. E infatti a 20 ne era già capitano. Nonostante la giovanissima età ha già più di 80 presenze fra i professionisti e per stile di gioco e cattiveria agonistica è già stato avanzato il paragone con Milan Skriniar.

Nome Valentin Antov

Arriva da CSKA Sofia

Squadra attuale Bologna

Ruolo Difensore centrale