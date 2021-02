I volti nuovi: alla scoperta di Man. La grande scommessa del Parma sponsorizzata da Mutu

vedi letture

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Dennis Man è uno dei tanti rinforzi offensivi presi dal Parma in questa sessione di mercato. Di certo, il rinforzo offensivo su cui è stato investito maggiormente, visto che il rumeno arriva a Collecchio a titolo definitivo per 12 milioni più 3 di bonus. Un'operazione per il presente e per il futuro, con D'Aversa che avrà a disposizione una nuova freccia per il suo 4-3-3. Piede mancino, predilige giocare sulla destra per cercare il tiro a rientrare.

Il consiglio del Fenomeno - Prima di chiudere l'operazione e dare il via all'investimento, i dirigenti del Parma hanno chiesto consiglio al massimo esperto in materia. Ovvero Adrian Mutu. Il Fenomeno non ha perso tempo e ha immediatamente certificato la bontà dell'idea: "E' fortissimo, vai sul sicuro", la risposta di Mutu in merito a Man. Che poche ore dopo ha firmato col Parma un contratto valido fino al 2025.

