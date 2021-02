I volti nuovi: alla scoperta di Sanabria. Rinato con Nicola, voluto da Nicola

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Certi amori non finiscono. E il giro che fa Antonio Sanabria è pure breve, se escludiamo la distanza di un doppio volo sopra il Mediterraneo. Al Genoa è stato il leader della squadra di Davide Nicola. Il Grifone poi non ha avuto la forza e la volontà profonda di confermarlo anche nell'ultima lunga sessione di calciomercato estiva. Sicché è tornato al Betis Siviglia ma la nostalgia di quello che è stato il suo nuovo padre putativo calcistico è stata forte. E viceversa. Salito in cattedra al Torino, Nicola ha chiesto dei rinforzi precisi e mirati. Tra questi anche il centravanti paraguaiano che dopo un lungo e intrecciato corteggiamento, è riuscito a portare a casa.

10 milioni in tutto Un'operazione importante che testimonia la volontà di Cairo di accontentare il proprio allenatore. 7 milioni di euro più 3 di bonus per gli andalusi, Tonny è carico e non vede l'ora di iniziare la nuova avventura in granata. "Per me inizia una nuova sfida, in un campionato che conosco e nel quale sono felice di tornare. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere ai miei compagni e combattere insieme". Lo farà una volta che si sarà negativizzato dal Covid. Per essere l'arma in più del suo nuovo maestro, dal rossoblù al granata.

Nome Antonio Sanabria

Arriva da Betis Siviglia

Squadra attuale Torino

Ruolo Centravanti