I volti nuovi: alla scoperta di Strootman. La Lavatrice ha centrifugato il Genoa

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Per come ha rivoluzionato la sua nuova squadra, per adesso Kevin Strootman è il miglior acquisto del mercato di gennaio. Al netto dei pensieri al momento della firma sulla condizione e sullo stato di un giocatore il cui viale del tramonto sembrava imboccato, la Lavatrice arrivata dal Marsiglia è l'equilibratore del Genoa di Davide Ballardini. Sostanza e qualità, quella che servirebbe a tre quarti delle mediane della Serie A. Bravi tutti, chi ha ideato l'operazione, la dirigenza del Genoa a concluderla, Preziosi a voler soprattutto regalare un colpo importante per il centrocampo.

"Voglio aiutare la squadra" In sede di presentazione l'olandese, per il quale dopo la fuga di notizie c'erano stati altri pesanti inserimenti in Serie A, ha detto. "Dal primo momento il Genoa era interessato a me, hanno fatto di tutto per prendermi. Conosco il campionato e la squadra. Vengo in prestito per quattro mesi, era difficile farlo in un campionato sconosciuto: qui conosco il campionato, voglio far vedere di esser capace di fare qualcosa per la squadra". Missione compiuta, Ballardini certifica. "Con lui il Genoa ha un esempio importante in squadra per i ragazzi più giovani. Strootman è un esempio, è un giocatore vero e si vede in campo".

