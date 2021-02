I volti nuovi: alla scoperta di Zagaritis. Velocità e margini di crescita per il terzino del Parma

vedi letture

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

E' stato il secondo rinforzo invernale del Parma dopo l'arrivo di Conti dal Milan, Vasilios Zagaritis. Il terzino greco arriva dal Panathinaikos, con la società crociata che ha corrisposto un indennizzo da circa 300mila euro ai greci visto che il giocatore era in scadenza di contratto. Col Parma, poi, ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo.

Velocità e alte aspettative - Classe 2001, Zagaritis viene raccontato come un terzino mancino bravo in fase difensiva e con grossi margini di miglioramento per quanto riguarda il contributo offensivo. Buona gamba e grande velocità, il Panathinaikos ha fatto di tutto e di più per trattenerlo ancora un po' in Grecia. Missione fallita, col Parma che ha fiutato il colpo e chiuso l'operazione a costi decisamente interessanti.

Nome Vasilios Zagaritis

Arriva da Panathinaikos

Squadra attuale Parma

Ruolo Terzino sinistro