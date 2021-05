I voti alla Serie A - Torino, Belotti super anche in una stagione da dimenticare

vedi letture

Una salvezza sofferta per il Torino e davvero poco da salvare in una stagione avara di soddisfazioni. Unica certezza capitan Belotti, sempre e comunque l'unico a fare la differenza. Da segnalare anche Wilfried Singo, piacevole rivelazione. Tutti gli altri sotto la sufficienza, anche Sirigu che l'anno scorso si era distinto come uno dei migliori giocatori del campionato. Di seguito le medie voto dei granata in questo campionato appena terminato:

Più del 50 % di presenze a voto

6,31 BELOTTI

6,06 SINGO

5,96 IZZO

5,92 SIRIGU

5,91 BREMER

5,90 MANDRAGORA

5,89 LUKIC

5,84 ANSALDI

5,80 RINCON

5,78 VERDI

5,76 VOJVODA

5,75 ZAZA

5,73 LINETTY

5,59 LYANCO

Meno del 50% di presenze a voto

6,50 EDERA

6,00 UJKANI

5,85 BONAZZOLI

5,85 SANABRIA

5,75 BASELLI

5,71 BUONGIORNO

5,70 GOJAK

5,70 MILINKOVIC-SAVIC

5,70 MURRU

5,67 SEGRE

5,59 NKOULOU

5,53 RODRIGUEZ

5,00 BERENGUER