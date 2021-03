Il mercato dei grandi attaccanti: Cavani già stanco di Manchester? Il Boca sogna in grande

vedi letture

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

Cavani e una player option da non utilizzare - In estate sembrava il colpaccio del mercato. Ma l'impatto di Edinson Cavani sul Manchester United è stato ben al di sotto delle aspettative. Non per colpa sua o non solo per colpa sua, ma i numeri raccontano di soli 6 gol in questa edizione della Premier League e nessuno squillo in campo europeo. Il contratto dell'ex PSG scadrà a giugno e in mano il giocatore ha una player option per prolungare unilateralmente per un'altra stagione. Ma ad oggi questa non sembra essere una pista da seguire. Lo ha fatto capire lui, lo ha confermato il padre nei giorni scorsi. "Al 60% andrà al Boca Juniors", la traccia importante per il suo futuro. Ma la sensazione è che in realtà niente sia deciso. Lo United probabilmente un tentativo per convincerlo lo farà. Ma per restare in argomento potrebbe pure architettare lo sgarro ai cugini del City andando a prendere lo svincolato Aguero. E a quel punto anche la volontà del club di rinunciare al Matador sarebbe piuttosto evidente.