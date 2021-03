Il mercato dei grandi attaccanti: Harry Kane ascolterà Defoe? Il Real Madrid se lo augura

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

A 27 anni Hurricane avrà voglia di provare altro? E' senza dubbio alcuno stella e giocatore simbolo del Tottenham, Harry Kane. Nonché colonna portante dell'ambiziosa Inghilterra di Southgate. Ma da oramai diversi fronti arrivano messaggi e consigli ben precisi al classe '93: "Se vuole vincere deve lasciare quanto prima il Tottenham", è l'ultimo in ordine cronologico firmato da Jermain Defoe. Ovvero uno che il Tottenham lo conosce bene visto il decennio scarso trascorso a White Hart Lane. Già, ma dove può andare Kane? Magari potrebbe pensarci proprio il City orfano di Aguero. Anche se difficilmente Kane farebbe uno sgarbo del genere al Tottenham. Ovviamente c'è in ballo il PSG. Ma soprattutto il Real Madrid che da anni segue la situazione dell'uragano. E nell'estate dell'annunciato ritorno in grande stile dei Blancos sul mercato potrebbe essere proprio lui il grande colpo di Florentino Perez. Anche perché sia Mbappé che Haaland, i preferiti, sembrano oggettivamente inarrivabili.