Il mercato dei grandi attaccanti: Icardi è felice. Ma il PSG a fine anno lo sarà altrettanto?

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

Icardi felice a parole e sui social. Il PSG però riflette - Sì, fra le squadre accostate al Kun Aguero c'è anche l'onnipresente PSG. Che andando ad aggiungere la qualità dell'argentino completerebbe un reparto con pochi eguali nel mondo. Anche se da quel reparto potrebbe presto uscire Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter è stato riscattato la scorsa estate dall'Inter ma il suo impatto, a livello di numeri, non è stato così importante come ci si aspettava. Avere vicino Neymar e Mbappé toglie per forza di cose gol e giocate, ma le 5 reti in campionato sono un bottino piuttosto magro. Lui e famiglia sui social non perdono occasione per sottolineare quanto bene si siano integrati nel tessuto parigino e recentemente si è detto felice del suo quadriennale in essere coi campioni di Francia. Ma Leonardo in estate potrebbe avere altre idee. Anche perché Roma e Juventus restano attente e interessate, pronte a sfruttare l'eventuale apertura da parte del club di Al-Khelaifi.