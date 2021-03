Il mercato dei grandi attaccanti: tutti vogliono Haaland. Ma rischia di restare sogno proibito

vedi letture

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

Haaland pezzo pregiato al pari di Mbappé - "A volte è meglio non cambiare quando tutti dicono di andare. E a volte è meglio lasciare quando tutti dicono di non cambiare". Cit. Mino Raiola in una delle ultime interviste rilasciate in merito al futuro di Erling Haaland. Ovvero il pezzo pregiatissimo del prossimo mercato, al pari di Kylian Mbappé. E proprio come il francese, nonostante il norvegese piaccia a tutti i top club del mondo ad oggi non sembra così semplice spostarlo da Dortmund. Perché la clausola da 75 milioni si attiverà solo nell'estate del 2022 e prenderlo ora significherebbe mettere in ponte un progetto di spesa che a occhio e croce supererebbe di parecchio i 200 milioni di euro. Oltre 100 per il cartellino, probabilmente altrettanti (al lordo) per un quinquennale che regga la cifra spesa per l'acquisto. Il Real Madrid è da tempo su di lui. Il Man City potrebbe pensarci per consegnargli l'eredità di Aguero (il padre giocava lì). Il PSG chissà, dovesse vendere proprio Mbappé. La Juventus magari, se Cristiano Ronaldo decidesse di salutare Torino liberando la società dai 31 milioni (al netto) del suo stipendio.