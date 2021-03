Il punto sul futuro di Messi - Joan Laporta è l'unico che può convincerlo a restare al Barcellona

"Se c'è una persona in grado di convincere Lionel Messi a restare al Barcellona, quella è Joan Laporta". Dal mondo azulgrana filtra un messaggio forte e chiaro: il nuovo presidente è l'unico che può risolvere positivamente il tanto discusso tormentone legato al futuro della Pulga.

Lo scenario, d'altronde, lo conoscono tutti: il campione argentino vuole una squadra competitiva, si è sentito tradito e umiliato dal Barça (in particolare dalla scellerata gestione Bartomeu) e già la scorsa estate aveva quindi analizzato nei dettagli le offerte di Paris Saint-Germain e Manchester City, ossia gli scenari più caldi - insieme alla MLS - in vista del 2021-2022. In mezzo però c'è proprio il fattore Laporta, che con Messi ha un rapporto di rispetto e amicizia che dura da quasi 20 anni. "Ha sempre mantenute le sue promesse", è non a caso il messaggio che Leo è solito ripetere circa il nuovo numero uno del club.

Lasciare casa e tentare una nuova sfida o dare fiducia al nuovo progetto dei catalani legandovisi a vita? Molto dipenderà, non tanto da Messi e dal suo entourage, quanto dalla solidità, dagli acquisti e soprattutto dalla forza economica del Barcellona firmato Laporta, chiamato al miracolo economico per mantenere in rosa un calciatore che oggi la società culé rischia di non potersi più permettersi.