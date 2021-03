Il punto sul futuro di Ramos - Il capitano alimenta i dubbi, ma a Madrid c'è fiducia per il rinnovo

vedi letture

Il futuro di Sergio Ramos rimandato a dopo Pasqua. Slitta ancora la decisione sul rinnovo o meno del capitano del Real Madrid, che dopo ben 16 stagioni con la camiseta blanca non è ancora certo di chiudere al Bernabéu la sua strepitosa carriera da calciatore.

L'esperto centrale, intervenuto proprio ieri a margine della presentazione della miniserie sulla sua vita, ha alimentato d'altronde il clima di incertezza: "Vorrei potervi dire qualcosa, ma ad oggi rimane tutto uguale. Penso solo a rientrare dall'infortunio e finire la stagione nel miglior modo possibile. Non ci sono notizie sul mio mio rinnovo, vorrei averne, ma non ne ho", le sue dichiarazioni ancora piene di dubbi. Con Paris Saint-Germain, Manchester City e Juventus da tempo alla finestra per un possibile eurocolpo a parametro zero durante la prossima estate, ma anche una voglia smisurata di indossare a vita quei colori che ormai gli sono entrati nelle vene.

Nonostante la scadenza a breve termine del suo contratto e qualche divergenza d'opinione con Florentino Perez, in Spagna sono infatti ancora convinti che alla fine una soluzione tra le parti si troverà, magari confermando al classe '86 lo stesso accordo in essere e prolungandoglielo di almeno un altro paio di stagioni.