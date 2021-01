Il punto sulla Liga - Atletico sempre in testa. Rallenta il Real, si avvicina il Barcellona

L'Atletico Madrid rimane in testa solitaria alla Liga nonostante il rinvio. I ragazzi di Simeone non giocano contro l'Athletic Bilbao per via della bufera di neve che si è abbattuta su Madrid, ma nonostante ciò mantengono una lunghezza di vantaggio sul Real Madrid e ben 3 partite da recuperare. Real che non va oltre lo 0-0 in casa dell'Osasuna. E' ufficialmente finita la crisi del Barcellona che ora corre e vince ancora. Stavolta a farne le spese è il Granada, abbattuto 4-0 dalle doppiette di Messi e Griezmann. Vince anche il Villarreal con un perentorio 4-0 in casa del Celta Vigo. Il Siviglia batte la Real Sociedad per 3-2. Vittorie anche per il Levante (2-1 sull'Eibar), per il Cadice (3-1 sull'Alaves). Colpi esterni di Valencia, Real Betis e Getafe. Classifica ancora apertissime nelle zone calde e nella zona Europa.

I risultati del 18° turno

Celta Vigo-Villarreal 0-4

Siviglia-Real Sociedad 3-2

Atlético Madrid-Athletic Bilbao (rinviata)

Granada-Barcellona 0-4

Osasuna-Real Madrid 0-0

Levante-Eibar 2-1

Cadice-Alavés 3-1

Real Valladolid-Valencia 0-1

Elche-Getafe 1-3

Huesca-Real Betis 0-2

La classifica dopo il 18° turno

Atletico Madrid 38, Real Madrid 37, Barcellona 34, Villarreal 32, Real Socieda e Siviglia 30, Granada 24, Celta Vigo, Cadice e Real Betis 23, Athletic Bilbao e Levante 21, Getafe 20, Valencia ed Eibar 19, Alaves e Real Valladolid 18, Elche 16, Osasuna 15, Huesca 12.

Le partite del 19° turno

Real Madrid-Athletic Bilbao 3-1 (giocata il 15 dicembre 2020)

Barcellona-Real Sociedad 2-1 (giocata il 16 dicembre 2020)

Alavés-Siviglia

Cadice-Levante

Eibar-Atlético Madrid

Getafe-Huesca

Real Betis-Celta Vigo

Real Valladolid-Elche

Valencia-Osasuna

Villarreal-Granada