Il punto sulla Liga - Real e Barça sfruttano il passo falso dell'Atletico e si fanno sotto

Il Real Madrid e il Barcellona si avvicinano all’Atletico Madrid, i Colchoneros restano in vetta alla classifica ma ora i blaugrana rincorrono a quattro punti e le Merengues a sei: nonostante la superiorità numerica dal 70’ in avanti per l’espulsione di Nyom, infatti, Simeone non è riuscito ad andare oltre allo 0-0 in casa del Getafe. Un mezzo passo falso sfruttato da Zidane, che si è preparato alla sfida di ritorno contro l’Atalanta in Champions League battendo in rimonta per 2-1 l’Elche. E’ stato più difficile del previsto, però, perché il sorpasso di Benzema, che ha trascinato il Real con una doppietta, è arrivato in pieno recupero.

E anche Koeman ha accorciato le distanze dalla vetta, trascinato da un Messi in formato super nella notte in cui ha raggiunto il record di presenze di Xavi. Una perla sotto l’incrocio e la doppietta trovata nel finale, in mezzo un altro gol fantastico di Griezmann, il rigore di Mir Vicente che ha momentaneamente portato l’Huesca sul 2-1 e il colpo di testa di Mingueza.

Dopo due sconfitte consecutive si rilancia anche il Siviglia, cui basta una rete di En Nesyri per superare il Betis, e poi è bagarre per le posizioni che valgono l’Europa League: Betis appunto, ma anche la Real Sociedad ha perso con il Granada e ora sono tallonate anche dal Villareal, vittorioso sul campo dell’Eibar.

In zona retrocessione, invece, non si registrano grandi passi avanti: l’unica a conquistare punti è il Cadice, che nel finale riprende l’Alaves e fa 1-1. L’Athletic Bilbao, invece, non riesce a decollare e non va oltre allo 0-0 in casa del Celta Vigo, stesso risultato anche per Osasuna e Valladolid che provano a rimanere a distanza di sicurezza dalle parti pericolanti della classifica.

RISULTATI

Levante-Valencia 1-0 (18’ Roger)

Alaves-Cadice 1-1 (36’ rig. Joselu; 84’ rig. Alex)

Real Madrid-Elche 2-1 (73’ e 91’ Benzema; 61’ Calvo)

Osasuna-Valladolid 0-0

Getafe-Atletico Madrid 0-0

Celta Vigo-Athletic Bilbao 0-0

Granada-Real Sociedad 1-0 (51’ Sanchez)

Eibar-Villareal 1-3 (55’ Enrich; 1’ Gomez, 34’ Bacca, 87’ Alfonso Pedraza)

Siviglia-Betis 1-0 (27’ En Nesyri)

Barcellona-Huesca 4-1 (13’ e 90’ Messi, 35’ Griezmann, 53’ Mingueza; 45’+ 4’ rig. Mir Vicente).

CLASSIFICA

Atletico Madrid 63, Barcellona 59, Real Madrid 57, Siviglia 51*, Real Sociedad 45, Betis 42, Villareal 40, Granada 36, Levante 35, Celta Vigo 34, Athletic Bilbao 34, Valencia 30, Osasuna 29, Cadice 29, Getafe 28, Valladolid 26, Elche 24*, Alaves 23, Eibar 22, Huesca 20. (* una gara in meno).